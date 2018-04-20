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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия опустилась до 118 места в рейтинге гражданств мира

CA-NEWS (MNG) - Монголия опустилась до 118 места в составляемом компанией Henley & Partners рейтинге гражданств мира. В 2016 году Монголия занимала 113 место.

В нынешнем году составители рейтинга проанализировали 209 гражданств.

По мнению составителей рейтинга, в 2017 году лучше всего иметь гражданство Франции и Германии, эти государства расположились на первом и втором месте. Следом в рейтинге стран, где предпочтительнее получать гражданство, идут Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Италия.

Худшими паспортами составители рейтинга называют иракский, афганский и сомалийский.

При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние. К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, — возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом. Так, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.

Индекс гражданств мира (Henley & Partners — Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) пытается дать максимально объективную оценку ценности и привлекательности различных гражданств мира. Именно гражданств, а не стран, так как на возможности человека влияют не только условия жизни в стране, где он родился, но и доступность для переезда в другие государства.

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