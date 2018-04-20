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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Уголовное дело в отношении таджикского олигарха Джамшеда Абдулова прекращено

CA-NEWS (TJ) - Уголовное дело в отношении главы компании «Олими Каримзод» и владельца текстильной фабрики «Олим Текстайлз» Джамшеда Абдулова прекращено.

Источник в "Тоджпромбанке" сообщил 20 апреля, что решение о прекращении уголовного дела было принято после погашения Джамшедом Абдуловым долга в $14 млн. перед этим финансовым учреждением.

По его словам, таджикский олигарх передал «Тоджпромбанку» гостиницу в Матчинском районе и два предприятия в городе Канибадаме.

Сообщается, что Джамшед Абдулов был арестован после встречи вице-премьера правительства Таджикистана Давлатали Саида с группой клиентов «Таджпромбанка». Вкладчики лишенного лицензии банка пожаловались вице-премьеру, что некоторые бизнесмены, в том числе, Джамшед Абдулов не вернули «Таджпромбанку» многомиллионные кредиты и поэтому они не могут получить обратно свои деньги.

Олигарх провел за решеткой 40 дней и был отпущен на свободу в декабре прошлого года после достигнутого с банком соглашения о возврате долга. Ранее источник пояснил, что, находясь под арестом, Абдулов, помимо кредита «Таджпромбанка», погасил также кредит в $4 млн, взятый в «Точиксодиротбанке».

Джамшед Абдулов владеет ЗАО «Олим-Текстайлз», расположенное в поселке Такели Матчинского района.

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