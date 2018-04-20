Пожар в Кемерово: Названо окончательное число погибших

CA-NEWS (CA) - При пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, говорится в заявлении официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

Прежде МЧС России сообщало о 64 погибших, уточняя, что пропавших без вести после происшествия больше нет. В СКР 26 марта утверждали, что на тот момент была подтверждена гибель только 53 человек.

Подобную корректировку, как пояснила Петренко, в Следственном комитете сделали после того, как сотрудники правоохранительных органов получили заключения всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре. «Все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек», - рассказала представитель ведомства, добавив, что ранее по результатам опознания родственникам уже были выданы разрешения для захоронения еще 23 погибших.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», - заключила Петренко.

Заявлений от родственников о пропавших после пожара, как пояснила она РБК, изначально поступало гораздо больше. «Мы все заявки проверяли, проходила генетическая экспертиза по ряду тел, не все были сразу установлены», - уточнила представитель ведомства, заметив, что следователи «оставляли шанс тем, о ком могли не вспомнить». «Окончательная цифра не называлась, сперва была предварительная информация о 64 погибших, о ком справились родственники, потом о 61, теперь генетика завершена», - рассказала Петренко.

О том, что после пожара в Кемерово были обнаружены тела 64 погибших, 28 марта говорил заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов. «Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — утверждал он, подчеркивая, что, по данным спасателей, в результате пожара погибли 64 человека, 41 из которых - ребенок.

Еще один, альтернативный, список погибших и пропавших без вести, основанный на обращениях родственников, после пожара в торговом центре составляли активисты и местные жители, участвовавшие в стихийных митингах на площади Советов в Кемерово. Участники этих акций, не доверяя официальным данным, требовали от спасателей и властей назвать действительное число погибших в результате происшествия. Так, 27 марта кемеровский активист Расим Яролиев рассказал, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших, скорректировали свой список погибших и не найденных.

«После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население», - рассказывал он, поясняя, что созданный активистами перечень сократился в том числе потому, что люди давали данные женщин с девичьими фамилиями.​

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Огонь начал распространяться по четвертому этажу, на котором находились детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Приоритетной версией случившегося в Следственном комитете назвали короткое замыкание. «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник позже сообщил, что, по мнению специалистов из исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России, оно могло произойти из-за протечек через крышу здания.