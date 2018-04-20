Таджикистан и Азербайджан заинтересованы в росте торгово-экономического сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан (ТПП РТ) Шариф Саид 18 апреля провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Республике Таджикистан Гасаном Дилсуз оглу Мамадзада, сообщили в пресс-службе ТПП РТ.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в задействовании имеющегося потенциала для развития двустороннего товарооборота и дальнейшего развития связей путём организации взаимных презентаций, конференций, выставок, ярмарок и бизнес-форумов.

«Таджикистан – страна с развивающейся экономикой, обладающая колоссальным гидроэнергетическим, промышленным и аграрным потенциалом. Республика также обладает богатейшими и уникальными запасами минеральных и сырьевых ресурсов», – отметил Шариф Саид.

По его словам, наиболее перспективными отраслями сотрудничества могут стать совместное освоение гидроэнергетических ресурсов, горнодобывающая промышленность, в том числе переработка сельскохозяйственного сырья, создание мини-заводов по переработке фруктов и овощей, развитие пчеловодства и создание производства по расфасовке и упаковке, производство соков и напитков, поставка продукции машиностроения, создание совместного производства по комплектующим и запасным частям для автомобилей, производство строительных материалов на базе местного сырья, тароупаковочная промышленность, здравоохранение, образование, культура и туристическая инфраструктура, IT-технологии, банковская система.

Председатель ТПП РТ выразил готовность оказать всяческое содействие в организации в Таджикистане торгово-экономических миссий по двустороннему партнерству и пригласил бизнес-круги Азербайджана участвовать в предстоящей Международной универсальной выставке «Таджикистан-2018», проведение которой запланировано в августе в Душанбе.

В свою очередь, новоназначенный Посол поблагодарил Председателя ТПП РТ за предоставленную информацию и выразил готовность оказать содействие в налаживании сотрудничества между бизнес-сообществом двух стран и отметил, что для этого важно открытие авиационного сообщения между Душанбе и Баку.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в Таджикистане уже работают азербайджанские компании, и этот опыт очень важен. В этой связи гость отметил важность реализации совместных проектов в приоритетных направлениях развития экономики двух стран.