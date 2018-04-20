Президент Турции Р.Эрдоган принял главу МИД Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 апреля принял министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

Как сообщает пресс-служба МИД, глава ведомства передал турецкому лидеру приветствие и наилучшие пожелания от имени президента Нурсултана Назарбаева. По его словам, в Казахстане отмечают роль Р.Эрдогана в укреплении казахстанско-турецкого стратегического сотрудничества. Благодаря совместным усилиям прозвучало заявление лидеров Казахстана и Турции по активизации примирительных процессов в исламском мире. В рамках турецкого председательства в сентябре 2017 года состоялся первый саммит ОИС по науке и технологиям в Астане, напомнил К.Абдрахманов.

Р.Эрдоган выразил уверенность в том, что планируемое в Анкаре заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством лидеров двух государств придаст большой импульс всестороннему сотрудничеству между двумя странами. Он сказал, что Казахстан является крупнейшим торговым партнером Турции в Центральной Азии и в этой связи предложил поставить новую цель увеличения товарооборота до $10 млрд.

Президент Турции отметил значение проходящего при поддержке Н.Назарбаева Астанинского процесса по Сирии, который, по его мнению, повысил авторитет Казахстана на мировой арене. По словам Р.Эрдогана, страны-гаранты будут добиваться стабилизации ситуации в Сирии, о чем лидеры Турции, России и Ирана договорились во время встречи в Анкаре 4 апреля. Он также поблагодарил Н.Назарбаева за вклад Казахстана в оказание гуманитарной помощи народу рохинджа.

В Анкаре К.Абдрахманов также провел встречу с председателем парламента Турции Исмаилом Кахраманом, на которой рассмотрены вопросы межпарламентских связей и взаимодействия двух стран в международных парламентских организациях.

Кроме того глава МИД Казахстана провел беседу с представителями крупных турецких компаний и почетными консулами Казахстана в Турции. К настоящему времени турецкие деловые круги инвестировали в экономику республики более $2 млрд, а объем казахстанских инвестиций в Турцию составляет порядка $1 млрд. Почетные консульства Казахстана действуют в турецких провинциях Адана, Бурса, Невшехир, Мерсин и городе Алания.