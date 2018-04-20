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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пентагон подтвердил задержание в Сирии связанного с 11 сентября исламиста

CA-NEWS (CA) - В Сирии был пойман человека, который был связан с терактами 11 сентября 2001 года, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Ранее о его аресте сообщал Al-Arabiya со ссылкой на курдского командира.

«Мы подтверждаем, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии сирийского происхождения был пойман более месяца назад Демократическим силами Сирии в рамках операции против ИГ», - сказал он. По его словам, дальнейшие детали будут получены от представителей оппозиции.

Как говорится в докладе комиссии конгресса по расследованию обстоятельств теракта 11 сентября, Заммар был «откровенным, ярким исламистом», который восхвалял «достоинства насильственного джихада», отмечает Reuters. В документе сказано, что Замар оказывал влияние на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года. Кроме того, считается, что Замар повлиял на Мохаммеда Атта, который руководил атакой на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

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