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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и России обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор главы Российского государства Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание стратегического партнерства и сотрудничества между Россией и Узбекистаном во всех сферах.

Подчеркнуто большое значение состоявшегося 19 апреля 2018 г. запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса – одного из крупнейших в Центральной Азии. Работа этого высокотехнологичного предприятия, построенного при участии российской компании «Лукойл», будет способствовать эффективному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Обсужден график предстоящих контактов на высшем уровне.

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