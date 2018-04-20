Президенты Узбекистана и России обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (UZ) - По инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор главы Российского государства Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание стратегического партнерства и сотрудничества между Россией и Узбекистаном во всех сферах.

Подчеркнуто большое значение состоявшегося 19 апреля 2018 г. запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса – одного из крупнейших в Центральной Азии. Работа этого высокотехнологичного предприятия, построенного при участии российской компании «Лукойл», будет способствовать эффективному развитию нефтегазовой отрасли Узбекистана.

Обсужден график предстоящих контактов на высшем уровне.