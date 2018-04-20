Почти полкило героина изъяли у гражданина Узбекистана на улице Пятигорска (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Пятигорске задержали наркокурьера из Узбекистана. Краевое управление ФСБ совместно с органами наркоконтроля и МВД выяснили, что гражданин Узбекистана приехал в Пятигорск не отдыхать, а работать. Задача - сбыть наркотики. 400 граммов порошка оперативники нашли у него при личном досмотре.

Как установили оперативники, мужчина получил крупную партию наркотиков и привез на Ставрополье в специальном тайнике.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков». Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается. Ему грозит до 20 лет колонии.