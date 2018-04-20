В Узбекистане внутренние ID-карты станут внедрять с ноября

CA-NEWS (UZ) - Национальные ID-карты начнут внедрять в Узбекистане с 1 ноября, пилотный проект будет запущен в Ташкенте. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано на сайте национальной системы законодательства.

В соответствии с постановлением, ID-карта будет содержать единый номер идентификации каждого гражданина страны, его персональные данные для установления личности при получении государственных услуг.

Президент поручил соответствующим ведомствам в срок до 1 ноября обеспечить пилотный запуск проекта по внедрению ID-карт в Ташкенте за счет внебюджетных средств, говорится в постановлении.

С этой целью в Узбекистане будет запущена онлайн-система контрольно-кассовых машин, позволяющая увеличивать доходы бюджетов за счет расширения учета налогоплательщиков и повышения контроля за налоговыми поступлениями.

Ранее сообщалось, что автомобильные номера машин в Узбекистане будут заменены на международные образцы. Отменив бумажные документы на транспортные средства, система прикрепит эту информацию к ID-картам.