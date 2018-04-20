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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 20 апреля встретился послом Италии в КР Паскуалем Д’Авино.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и расширения партнерства между Казахстаном и Италией в различных сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного развития, энергетики, гражданской авиации, туризма, транспорта и логистики. Рассмотрены перспективные направления новых инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности, строительной индустрии, горно-металлургической промышленности.

Б.Сагинтаев поздравил посла с вступлением и пожелал успехов и достижений на посту.

Отмечается, что Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана (удельный вес в общем объеме товарооборота РК составляет 15,9%, после России и Китая), занимает первое место среди стран ЕС по объемам внешней торговли, а также является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

На сегодня в Казахстане действует 228 совместных предприятий с итальянским участием. Успешно реализованы инвестиционные проекты в таких отраслях как машиностроение, легкая промышленность, строительная индустрия, горно-металлургическая промышленность.

Товарооборот в 2017 году составил $9,615 млрд (экспорт — $8,669 млрд, импорт — $946 млн), что на 16% больше по сравнению с 2016 годом. За январь-февраль текущего года товарооборот составил $1,824 млрд (экспорт — $1,699 млрд, импорт — 125 млн), что на 25% больше уровня аналогичного периода 2017 года. За 2005–2017 годы объем прямых итальянских инвестиций в экономику РК составил $5,76 млрд.

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