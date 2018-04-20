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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Школьник временно исполнит обязанности посла Турции в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Посольство Турецкой Республики в Монголии проведет с 23 по 24 апреля детское мероприятие на тему «Земля не только наша: защитим диких животных и окружающую среду» с участием учащихся столичных школ №5, 60, 105, 50, американской школы в Улаанбаатаре и Дворца детского творчества, сообщает Монцамэ.

В рамках данного мероприятия будут посажены деревья в саду посольства в знак дружественных отношений между народами Монголии и Турции, и посол М.Ахмет примет школьников в своем кабинете и временно передаст свою обязанность одному из учеников. Кроме того, пройдут выставка картин и сочинений на тему «Земля не только наша: защитим диких животных и окружающую среду» и творческое выступление детей.

Напомним, что ежегодно 23 апреля Турция традиционно отмечает государственный праздник Национального суверенитета и День защиты детей (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı).

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