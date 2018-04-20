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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Таджикистана просит водителей не нарушать правила ПДД в Узбекистане

CA-NEWS (TJ) - Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана призывает таджикских водителей не нарушать правила в Узбекистане. Соответствующее обращения УГАИ МВД Таджикистана размещено на официальном сайте министерства внутренних дел республики.

Ведомство предупреждает, что въезд в Узбекистан автомобилей с тонированными стеклами строго воспрещается.

Напомним, в ходе состоявшегося 9-10 марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил коллегу изучить вопрос об увеличении срока пребывания граждан своей страны без регистрации на территории Узбекистана от трех суток хотя бы на неделю.

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