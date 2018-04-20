Суд Британии постановил передать суперъяхту российского олигарха Фархада Ахмедова его жене

CA-NEWS (CA) - Лондонский суд обязал российского миллиардера передать жене суперъяхту стоимостью 350 миллионов фунтов в ходе самого масштабного бракоразводного процесса в судебной практике Британии, передает Reuters.

Судья Чарльз Хаддон-Кейв постановил, что 62-летний Фархад Ахмедов использовал различные способы, чтобы скрыть яхту от британского правосудия и избежать выплат жене, Татьяне Ахмедовой.

115-метровая яхта Luna была куплена Ахмедовым в 2014 году у российского олигарха и владельца футбольного клуба “Челси” Романа Абрамовича.

Яхта, которая сейчас находится в Дубае, является второй по величине в мире. Она оснащена системой противоракетной обороны, минисубмариной, а также на её палубе расположен 20-метровый бассейн.

Ахмедов продал Luna панамской офшорной компании в декабре 2014 года. Однако судья сообщил в четверг, что это была лишь уловка, чтобы скрыть яхту от жены.

Пара поженилась в 1989 году и переехала в Лондон в 1993, где Татьяна Ахмедова растила двоих сыновей.

В 2016 году суд постановил выплатить Ахмедовой 453 миллиона фунтов компенсации ввиду “равного вклада в благополучие семьи”. Это крупнейшая выплата, когда-либо присужденная британским судом в качестве алиментов. Она составляет 41,5 процента состояния Ахмедова, которое оценивается в 1,3 миллиарда фунтов.

Однако Ахмедова говорит, что денег она так и не получила, и намерена добиваться постановления, препятствующего мужу скрывать от нее имущество.