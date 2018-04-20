Экс-глава "Узбекистон хаво йуллари" Улугбек Рузикулов назначен послом в Индонезии

CA-NEWS (UZ) - Бывший глава Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" Улугбек Рузикулов , проработавший в должности несколько месяцев, отбыл в Индонезию, где займет должность посла Узбекистана в этой стране. Эту информацию корреспонденту Nuz.uz подтвердили в МИДе Узбекистана.

Улугбек Рузикулов указом Президента Шавката Мирзиёева был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Узбекистан в Республике Индонезии. По информации внешнеполитического ведомства Узбекистана, Рузикулов отбыл в Джакарту еще вчера. На днях состоится вручение верительных грамот Президенту этой страны Джоко Видодо.

Отметим, с 2011 года до настоящего времени возглавлял диппредставительство Узбекистана в Индонезии Шавкат Джамалов.

Напомним, до этого назначения Улугбек Рузикулов в течение полугода - с июля 2017 по январь 2018 гг. возглавлял национальную авиакомпанию Узбекистана. До этого Рузикулов был заместителем премьер-министра Узбекистана и председателем правления компании «Узавтосаноат».