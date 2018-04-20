«Если великий Чингисхан завоевал мир мечом, то великий Чингиз Айтматов покорил весь мир своим пером». ТЮРКСОЙ открыла Год писателя (фото)

CA-NEWS (CA) - В Анкаре 19 апреля состоялось торжественное открытие Года Чингиза Айтматова, организованное Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) к 90-летию со дня рождения писателя.

Как сообщается на сайте организации, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, главный советник президента Турции Ялчын Топчу, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Султанбек Жумагулов, посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов, бывший министр иностранных дел Кыргызстана, сын Ч.Айтматова Аскар Айтматов, президент организации «Анадолу мектеби» профессор Сами Гючлю, заместитель министра культуры и туризма Турции Нихат Гюль, представители различных институтов и организаций, приглашенные гости, многочисленные зрители, студенческая молодежь.

Выступая на церемонии, Д.Касеинов подчеркнул, что тюркский мир – прежде всего духовное понятие, и наилучшим подтверждением тому являются произведения всемирно известного киргизского писателя Чингиза Айтматова.

«Произведения Чингиза Айтматова действительно являются духовной сокровищницей, которая вызывает интерес всех народов мира. Верно сказано, что «Если великий Чингисхан завоевал мир мечом, то великий Чингиз Айтматов покорил весь мир своим пером». Говорить об Айтматове можно очень долго. Его жизнь является примером во всех отношениях. Айтматов, бывший сиротой, отцом своих детей, надеждой своего народа, всемирно известным писателем, политиком и государственным деятелем, профессиональным дипломатом, послом мира, выступал также во многих других качествах, и разговор о его жизни может занять многие дни. В год 90-летия со дня рождения и в десятую годовщину со дня его смерти мы вспоминаем об этом великом мастере и человеке», - сказал секретарь организации.

В своем выступлении Я.Топчу обратил внимание на то что Ч.Айтматов – одна из важнейших фигур в литературе тюрко-исламского мира, и в мировой литературе одновременно. «Айтматов – наш единственный писатель, произведения которого переведены на 157 языков мира, и все сочинения которого были экранизированы», - отметил советник президента Турции.

Многие места на земле носят имя Чингиза Айтматова, а его повесть «Джамиля» может быть названа лучшей историей о любви. Благодаря повести «Джамиля» киргизский писатель Чингиз подобрал ключ к сердцам людей во всем мире, говорящих на разных языках и исповедующих разные религии. Читая его произведения, мы не только учимся понимать киргизскую историю и культуру, но также и мировоззрение тюрков, их жизненную борьбу, радости и горести, любовь и ненависть, которые переданы через характеры героев», - сказал он.

С.Жумагулов подчеркнул, что в тюркском мире есть большое уважение и интерес к Ч.Айтматову и его произведениям, он является гордостью не только кыргызского народа, но и тюркского мира, личностью, олицетворяющей пример для всех.

«Чингиз Айтматов, рисуя характеры киргизов в своих произведениях, ставил проблемы, которые волнуют все человечество. Еще в прошлом столетии он предвидел и обрисовал «манкуртизацию», связанную с утратой национальной идентичности, а также уничтожение природы и надвигающуюся глобальную катастрофу. Сегодня человечество переживает одну за другой те катастрофы, которые предсказал Айтматов.

Айтматов был совершенным человеком. Идеи и размышления, составляющие мир Айтматова, - это великое наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение. Все мы размышляем о сути и смысле жизни, отставляя наши ежедневные дела; этот важный вопрос рассматривается автором в различных измерениях во всех произведениях. Тот факт, что каждый народ видит часть себя в созданных им героях, обусловил принадлежность книг Айтматова к величайшим произведениям мировой литературы», - отметил министр.

В свою очередь А.Айтматов отметил, что память является единственным богатством человека. «Народ имеют свою судьбу и свой характер. Вспоминая Чингиза Айтматова, тюркский мир вновь обогащает свою культурную сокровищницу», - сказал он.

Президент организации «Анадолу мектеби» Сами Гючлю рассказал об акции, когда с октября прошлого года 2 тыс. учащихся читали все произведения Чингиза Айтматова и написанное о его творчестве. Он также заверил, что эти студенты сделают презентации о творчестве Айтматова в разных областях Турции.

После своими мыслями о жизни и творчестве Ч.Айтматова поделились председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, директор Института Ч.Айтматова профессор Абдылжан Ахматалиев.