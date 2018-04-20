Семь монгольских компаний по импорту нефтепродуктов оштрафованы на $2 тыс.

CA-NEWS (MNG) - Управление справедливой конкуренции и защиты прав потребителей Монголии 19 апреля провело пресс-конференцию для СМИ, на которой был представлен отчет работы за первый квартал 2018 года, сообщает Монцамэ.

Согласно руководству данного Управления, в январе-марте текущего года было проведено одно заседание, в ходе которого были рассмотрены 4 пакета вопросов.

Из-за увеличения акцизов на бензин и дизельное топливо, а также роста цен на алкогольные напитки и сигареты, уровень инфляции в столице Монголии превысила 8 процентов, отметили они.

В связи с этим, семь монгольских компаний по импорту нефтепродуктов оштрафованы на 5 млн тугриков ($2 тыс.), добавили они.