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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Семь монгольских компаний по импорту нефтепродуктов оштрафованы на $2 тыс.

CA-NEWS (MNG) - Управление справедливой конкуренции и защиты прав потребителей Монголии 19 апреля провело пресс-конференцию для СМИ, на которой был представлен отчет работы за первый квартал 2018 года, сообщает Монцамэ.

Согласно руководству данного Управления, в январе-марте текущего года было проведено одно заседание, в ходе которого были рассмотрены 4 пакета вопросов.

Из-за увеличения акцизов на бензин и дизельное топливо, а также роста цен на алкогольные напитки и сигареты, уровень инфляции в столице Монголии превысила 8 процентов, отметили они.

В связи с этим, семь монгольских компаний по импорту нефтепродуктов оштрафованы на 5 млн тугриков ($2 тыс.), добавили они.

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