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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты по маршруту Астана–Хельсинки

CA-NEWS (KZ) - В Хельсинки состоялось заседание казахстанско-финской рабочей группы по транспорту и логистике.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, стороны обменялись информацией о текущих задачах и приоритетах транспортных политик двух стран.

Также рабочая группа обсуждала перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации. Финская сторона выразила заинтересованность в выполнении прямых рейсов Астана–Хельсинки на постоянной основе.
Наряду с этим, в рамках встречи отработан текст нового соглашения о воздушном сообщении, подписание которого запланировано в мае.

Отмечается, что авиакомпания Finnair планирует возобновить полеты с 3 июля 2018 года. Рейсы запланированы к выполнению на воздушном судне Airbus 319. В настоящее время открыта продажа авиабилетов.

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