В Узбекистане запустили сайт для сбора жалоб и предложений от населения

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 20 апреля запустили сайт «Mening fikrim» («Моё мнение») для сбора жалоб и предложений от населения. Набравшие определенное число голосов обращения будут направляться в Олий Мажлис (парламент) или кенгаши (советы) народных депутатов, где должны быть в обязательном порядке рассмотрены, сообщают узбекские сми.

Жителям Узбекистана предлагается оставлять на этом сайте свои мнения по важным государственным и общественным вопросам, по поводу вынесенных на всеобщее обсуждение законопроектов, ставить конкретные задачи перед органами государственной власти, которые будут обязаны реагировать на обращения.

Для создания обращения на портале «Mening fikrim» пользователям нужно авторизоваться через Единую систему идентификации (id.gov.uz), после чего, нажав специальную кнопку на главной странице, заполнить соответствующие графы своим текстом.

Чтобы обращение было направлено в парламент Узбекистана, его должны поддержать не менее 10 тысяч человек, в парламент Каракалпакстана, областные и ташкентский городской кенгаши – не менее 5000, в районные и городские кенгаши – не менее 1000 граждан.