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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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The Telegraph узнала о «серьезном прорыве» следствия в «деле Скрипаля»

CA-NEWS (CA) - Британская полиция и следственные органы страны установили ключевых подозреваемых в покушении на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, контртеррористическая полиция сейчас пытается завести дело против «лиц, представляющих интерес», которые, как считается, вернулись в Россию. Расследование может занять несколько месяцев, однако, как считается, следствию удалось сделать серьезный прорыв, установив ключевых подозреваемых в совершении отравления, пишет РБК.

По информации издания, продвинуться в расследовании удалось после того, как были проведены поиски по списку авиапассажиров как в Великобритании, так и за ее пределами. Кроме этого, полиция изучила многочисленные кадры видеонаблюдения в Солсбери, а также номера машин с камер слежения.

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