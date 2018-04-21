В Иране запрещено государственным органам использовать иностранные мессенджеры

CA-NEWS (CA) - Иранское правительство запретило всем государственным органам использовать иностранные приложения для обмена сообщениями, сообщили государственные иранские СМИ в среду.

Главным среди этих приложений является Telegram, используемый более чем 40 миллионами иранцев, как при общении, так и для торговли и политических кампаний.

Каналы Telegram, работавшие от имени лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи и вице-президента Эсхага Джахангири уже были закрыты в среду.

Аятолла Хаменеи прекратил использовать приложение для обмена сообщениями Telegram в знак поддержки отечественных версий и в соответствии с национальными интересами страны.

Запрет на использование иностранных мессенджеров затрагивает все государственные учреждения Ирана.

В прошлом месяце официальные лица заявили, что Иран заблокирует Telegram по соображениям национальной безопасности в ответ на беспорядки, произошедшие в начале этого года, поскольку Telegram широко использовался деструктивными силами во время протестов, пишет издание Иран.ру.

Действия против Telegram предполагают, что Иран может попытаться представить свою собственную версию приложения для обмена сообщениями.

Иран отметил, что иностранные приложения по обмену сообщениями могут получить лицензии от властей для работы в Исламской республике, если они передадут свои базы данных в страну.

Действия Ирана происходят после того, как российский суд в пятницу приказал заблокировать Telegram после того, как эта компания отказалась делиться своими данными шифрования с властями.