Вредные промышленные производства будут перенесены за черту Алматы

CA-NEWS (KZ) - Предприятия, которые неэффективно используют территорию в центре Алматы, наносят ущерб экологической среде и представляют опасность техногенной катастрофы, перенесут за черту города. Об этом стало известно в ходе круглого стола на тему "Инновационная экосистема и городская среда", сообщает Tengrinews.kz.

То, какие именно предприятия сменят местоположение, пока неизвестно. Освободившиеся территории власти отдадут под социальную сферу - жилые дома, больницы, школы и детские сады. В качестве альтернативы бизнесу предлагают Индустриальную зону и СЭЗ ПИТ "Алатау". Эти две площадки, где имеется подведенная за счет бюджета инфраструктура и действуют налоговые льготы, идеально подходят для ведения предпринимательской деятельности.

"Производственные площади, коммерческие площади будут в разы дороже, чем, например, социально-ориентированная сфера. Более того, раньше существовал консультативно-совещательный орган - Градостроительный совет Алматы. В случае интересного концептуального предложения для города инвестор мог убедить Градсовет в его значимости, и Градсовет мог изменить ПСД проекта.

В прошлом месяце в рамках поправок в DoingBusiness Градсовет был упразднен, и такого инструмента для принятия решений больше нет. Соответственно, чтобы изменить ПСД проекта, нужно будет пройти общественные слушания. Поэтому сейчас бизнесу крайне важно понимать, что такое Генплан и его последствия", - отметила председатель правления АО "Центр развития города Алматы" Жанна Тулегенова.

Представителям деловых кругов также сообщили о разработке нового мастер-плана, по которому в дальнейшем будет застраиваться мегаполис. "Дизайн концепт-плана будет готов в августе, осенью мы вынесем его на широкое обсуждение", - добавила Тулегенова.



