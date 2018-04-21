Эрдоган поблагодарил Казахстан за помощь народу рохинджа

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба МИД РК.

Как отметил Абдрахманов, в Казахстане особо отмечают роль Эрдогана в укреплении казахстанско-турецкого стратегического сотрудничества. Благодаря совместным усилиям прозвучало заявление лидеров Казахстана и Турции по активизации примирительных процессов в исламском мире.

В рамках турецкого председательства в сентябре 2017 года состоялся первый саммит ОИС по науке и технологиям в Астане, напомнил Абдрахманов. В ходе встречи турецкий лидер выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за вклад Казахстана в оказание гуманитарной помощи народу рохинджа. Кроме того, президент Турции отметил значение проходящего при поддержке Назарбаева Астанинского процесса по Сирии, который, по его мнению, повысил авторитет Казахстана на мировой арене.

По словам Эрдогана, страны-гаранты будут добиваться стабилизации ситуации в Сирии, о чем лидеры Турции, России и Ирана договорились во время встречи в Анкаре 4 апреля.

Эрдоган выразил уверенность в том, что планируемое в Анкаре заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством лидеров двух государств придаст большой импульс всестороннему сотрудничеству между двумя странами.