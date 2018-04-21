Названы самые высокие и самые низкие зарплаты в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Средняя заработная плата в реальном секторе экономики в феврале этого года в Таджикистане составила около 1,5 тысяч сомони ($169).



Cамая низкая заработная плата в реальном секторе экономики Таджикистана в феврале этого года сложилась у работников сельского хозяйства, охоты, лесоводства: она составила около 600 сомони ($67,5), сообщает Агентство по статистике Таджикистана.

Самая высокая заработная плата в Таджикистане — в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров. Здесь получают 2,2 тысячи сомони($247), в строительстве — чуть более 2 тысяч сомони($225).

Далее следует электроэнергетика и водоснабжении. Работники этой отрасли получают 1,6 тысячи сомони($180).

Средняя заработная плата в реальном секторе экономики в феврале этого года в Таджикистане составила около 1,5 тысяч сомони($169) и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 8,9%.

В секторе услуг в Таджикистане больше всего получают работники финансового посредничества — 3 тысячи сомони($337), в транспорте, складском хозяйстве и связи — около 2 тысяч сомони($225), в операциях с недвижимым имуществом, аренде и коммерческой деятельности — чуть менее 1,5 тысяч сомони($169), сообщают таджикские сми.

В целом среднемесячная заработная плата в секторе услуг в феврале 2018 года составила 1 тысячу сомони($112), этот показатель увеличился на 2,2 % по сравнение с прошлым годом.