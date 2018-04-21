Time назвал 100 самых влиятельных людей мира

CA-NEWS (CA) - Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира.

Журнал разделил участников списка по категориям: "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Кумиры" и "Титаны". В категорию "Новаторов" попали американская актриса Тиффани Хадиш, женщина-астронавт НАСА Пегги Уитсон, южноафриканский комик Тревор Ной и другие.

Среди "Деятелей искусства" значатся актеры Хью Джекман, Николь Кидман, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел.

В категории "Лидеры" представлены президент США Дональд Трамп, британский принц Гарри и его невеста, актриса Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, премьер-министр Японии Синдзо Абэ .

Среди "Кумиров" - певицы Дженнифер Лопес, Рианна и Кеша, бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, американский фигурист Адам Риппон и другие.

"Титанами" по версии Time стали первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, американская телеведущая Опра Уинфри, основатель SpaceX Илон Маск.



