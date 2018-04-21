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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана направил поздравление премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 апреля направил поздравление Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с 70-летием провозглашения независимости Государства Израиль.

Изра́иль (ивр. ‏יִשְׂרָאֵל‏‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально — Госуда́рство Изра́иль (ивр. ‏מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‏‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Да́улят Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке, население, по данным Центрального статистического управления Израиля на 27 апреля 2017 года, составляет 8 680 000 человек, территория — 22 072 км². Занимает 95-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.

Столица — Иерусалим. Государственные языки — иврит, арабский.

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