КНДР объявила об отказе от ядерных испытаний

CA-NEWS (CA) - КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, выступивший на пленуме ЦК председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию" партии.

При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. "В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, теперь у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиусов действия, а следовательно полигон для ядерных испытаний исчерпал свою миссию", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР, как отмечает агентство, "осветил миролюбивую позицию нашей партии, направленную на то, чтобы внести активный вклад в построение мира, свободного от ядерного оружия, в соответствии с общими идеалами и чаяниями человечества". Но в основе всего этого - "рост до необходимого уровня военной мощи КНДР и обеспечение надежной безопасности" северокорейского государства и его народа. Согласно постановлениям пленума, с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны.

Тем самым, отмечается далее, КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения. Как отмечается, новый курс КНДР был принят партией в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей, а также планируемой после этого встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Президент США приветствовал заявление КНДР и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером. "Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс! Жду нашего саммита", - написал Трамп в Twitter.



