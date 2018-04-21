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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Военная делегация Казахстана приняла участие в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ

CA-NEWS (KZ) - В Казани делегация Министерства обороны Республики Казахстан во главе с первым заместителем Министра обороны - начальника Генерального штаба генерал-лейтенантом Муратом Майкеевым приняла участие в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ.

В ходе заседания участники обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализировали вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ.

Утверждены итоги деятельности рабочих органов Совета министров обороны СНГ по развитию военного сотрудничества в 2018 году и проект плана работы на 2019 год, рассмотрены вопросы сотрудничества в области применения беспилотной авиации, единой системы государственного радиолокационного опознавания, сообщает Tengrinews.kz.

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.

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