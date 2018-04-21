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  21 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во Франции 61-летнего мужчину взяли под стражу за неприличный жест в адрес Макрона

CA-NEWS (CA) - Жителя одной из коммун департамента Вогезы поместили под стражу после того, как он показал неприличный жест президенту Франции Эммануэлю Макрону.

По данным издания, статья «Оскорбление представителя государственной власти», по которой привлекли 61-летнего мужчину, предполагает до шести месяцев заключения и штраф в размере €7,5 тыс.

Как ожидается, судебное разбирательство по данному делу состоится 28 мая, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что мужчина на фургоне попытался подрезать кортеж американского лидера Дональда Трампа. Как отмечается, при этом водитель показывал непристойные жесты и выкрикивал ругательства в адрес президента.

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