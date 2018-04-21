Во Франции запретят использовать "мясные" термины для веганских продуктов

CA-NEWS (CA) - Франция вводит запрет на продажу вегетарианских и веганских продуктов с "мясными" наименованиями. Парламентарии сочли, что слова "стейк" и "сосиска" применительно к продуктам, не содержащим мяса, могут вводить покупателей в заблуждение.

Аналогичная мера будет применяться к веганским товарам, которые позиционируются как заменители молочных продуктов - их нельзя будет называть сыром или молоком.

Штраф за несоблюдение этих мер составит до 300 тысяч евро (368 тыс. долларов).

Поправка в законопроекте о сельском хозяйстве была предложена депутатом-фермером, который убежден, что такие продукты, как веганские сосиски, стейки без мяса и прочие вегетарианские альтернативы сбивают с толку покупателей.

"Важно бороться с ложными утверждениями. Наименования на наших продуктах должны быть указаны правильно: термины "сыр" и "стейк" будут зарезервированы лишь для продуктов животного проихсождения" - написал в "Твиттере" Жан-Батист Моро, член политического движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика!"

В прошлом году Европейский суд вынес решение по иску против немецкой пищевой компании TofuTown, поставляющей на рынок такие продукты, как "тофу-масло" и "вегги-сыр". Он встал на сторону Союза социальной конкуренции, который настаивал, что "гибридные" названия мешают потребителю сделать осознанный выбор, сообщает Русская служба Би-би-си.

В итоге суд запретил продавать на территории Евросоюза изделия с использованием продуктов растительного происхождения, в названии которых использовались бы такие термины, как "молоко", "сливочное масло" или "сыр".