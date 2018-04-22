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  22 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер оппозиции Армении обсудит с премьером передачу власти сегодня, 22 апреля

CA-NEWS (CA) - Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что в воскресенье утром пройдут его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, на которых они обсудят условия передачи власти.

"Моя встреча состоится завтра в 10:00 (09:00 мск) в гостинице Marriott. Переговоры пройдут вокруг отставки Саргсяна и передачи власти без потрясений", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении, сообщает РИА Новости.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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