Серж Саргсян назвал условия своей отставки с поста премьера Армении

CA-NEWS (CA) - Экс-президент и вновь назначенный премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что может «взять на себя другие задачи» только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет «достойного урегулирования» проблемы Карабаха. Об этом говорится в официальном обращении главы армянского кабмина в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс».

​Саргсян заверил, что демократия в Армении «никогда не будет отсталой». Он подчеркнул, что его нахождение на посту премьера обусловлено ​«сложной геополитикой в ​​этом регионе» и что руководству страны нужно «обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования арцахской [Карабахской]проблемы». «В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего лидер страны может взять на себя другие задачи», — подчеркнул Саргсян, имея в виду под «лидером» себя, пишет РБК.

В Армении с 13 апреля идут массовые протесты оппозиции против назначения Саргсяна премьер-министром. Он уже занимал пост главы правительства в 2007-2008 годах, был президентом страны в 2008-2018 годах в течение двух сроков. После проведенной Саргсяном реформы Конституции в 2015 году, когда из полупрезидентской Армения стала парламентской республикой, пост премьера стал приоритетное президентского. Таким образом, Саргсян намерен оставаться во главе исполнительной власти еще один срок. Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян от лица армянской оппозиции 17 апреля, в день назначения Саргсяна премьером, заявил о начале «бархатной революции». За время уличных столкновений с полицией было задержано более 200 человек.

«Сложная геополитика» Армении, к которой апеллирует Саргсян, в основном касается фактической изоляции страны и вновь обострившейся проблемой Нагорного Карабаха, где с 1994 года действует перемирие. На линии разграничения в апреле 2016 года произошли первые за 22 года полномасштабные бои с применением бронетехники и авиации между армией Азербайджана и формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, или Арцах), за которыми стоит регулярная армия Армении.

Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 1988 года, когда населенный преимущественно армянами автономный регион Азербайджанской ССР заявил о желании присоединиться к Армянской ССР. Изгнание азербайджанцев из Карабаха и Армении спровоцировало армянские погромы в Сумгаите и Баку. В 1991 году Карабах провозгласил независимость от Азербайджана. После распада СССР, с начала 1992 года, конфликт вошел в стадию открытого военного противостояния. В 1994 году Карабахская война завершилась соглашением о прекращением огня в Бишкеке, посредником выступила Россия. На данный момент Баку не контролирует территорию Карабаха, а также нескольких прилегающих районов. Идущие с 1992 года переговоры о выработки формулы решения карабахской проблемы при посредничестве Минской группы ОБСЕ не привели к ее решению.

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https://www.rbc.ru/society/22/04/2018/5adc000f9a79470f4b440132?from=newsfeed