Меню первого обеда на борту «Титаника» продали за $140 тыс.

CA-NEWS (CA) - В Великобритании на аукционе Henry Aldridge & Son за £100 тыс. ($140 тыс) продано меню первого обеда на затонувшем в Северной Атлантике лайнере «Титаник», сообщает Русская служба Би-би-си.

Обед был подан в первый день ходовых испытаний парохода для его офицеров 2 апреля 1912 года. Меню забрал, судя по пометкам на нем, второй офицер Чарльз Лайтхоллер, который бал одним из немногих представителей старшего командного состава, выжившего при кораблекрушении. Акционер Алан Алдридж назвал это меню «одним из самых редких в мире», так как известен только еще один экземпляр меню того дня. Оно принадлежало офицеру Гарольду Лоуву и продано за £28 000 ($39 198) в 2004 году

Кроме меню на этом же аукционе были проданы ключи от штурманской рубки за £78 000 ($109 197) коллектору из Техаса, а бейдж утонувшего вместе с кораблем стюарда Томаса Мюллена — за £ 57 000 ($ 79 797). Бейдж был найден вместе с телом.

В октябре 2017 года на том же аукционе за £126 тыс. ($166 тыс.) было продано письмо пассажира «Титаника», американского бизнесмена бизнесмен Оскара Хольверсона, погибшего при кораблекрушении.

Океанский лайнер «Титаник» погиб во время своего первого и единственного рейса 14 апреля 1912 года, столкнувшись с айсбергом в Северной Атлантике. Погибли 1496 из находившихся на борту 2225 человек. Обломки корабля были впервые найдены на глубине более 3 тыс. м в 1985 году. С тех пор со дна Атлантики подняты тысячи артефактов с погибшего корабля.