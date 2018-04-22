Таджикистан и ОАЭ обменялись ратификационными грамотами по соглашению о выдаче осужденных

CA-NEWS (TJ) - Республика Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты обменялись ратификационными грамотами о выдаче осужденных лиц, сообщает пресс-служба МИД РТ.

18 апреля в министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ состоялась церемония подписания Протокола обмена ратификационными грамотами Соглашения между РТ и ОАЭ о выдаче осужденных от 17 марта 2016 года.

Вышеуказанный Протокол был подписан послом Республики Таджикистан в ОАЭ Баходуром Шарифи и заместителем Министра иностранных дел ОАЭ Ахмедом Алджерман.

В соответствии со статьей 20 указанного Соглашения оно вступает в силу 18 мая 2018 года, отмечается в сообщении таджикского внешнеполитического ведомства.