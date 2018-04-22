РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ереване задержаны более ста участников акции протеста (фото)

CA-NEWS (CA) - В Ереване задержаны 102 участника акций протеста. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Агаронян уточнил, что данных по задержанным в других городах нет.

Ранее было известно об 11 задержанных за административные правонарушения в армянской столице. Среди них, по данным ТАСС, лидер оппозиции Давид Санасарян.

Портал News.am сообщает, что демонстранты из Эчмиадзина направились в Ереван, чтобы присоединиться к акции «Мой шаг».

Акции протеста в Ереване и других городах Армении начались 13 апреля. Их участники недовольны назначением экс-президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. В день официального объявления о назначении, 17 апреля, лидер протестующих Никол Пашинян объявил «бархатную, народную и мирную революцию». 20 апреля число задержанных в столице превысило 230 человек.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×