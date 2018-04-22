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  22 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана посетит Китай

CA-NEWS (UZ) - Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 23-25 апреля 2018 года посетит Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекская делегация примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 23-24 апреля 2018 года в г.Пекине.

Главы МИД Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан обсудят вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему Саммиту ШОС в г.Циндао (КНР) в рамках китайского председательства, сообщает Uzdaily.

В ходе визита узбекская делегация планирует провести в г.Пекине двусторонние встречи.

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