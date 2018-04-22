«Девочка-калькулятор» из Таджикистана признана человеком со сверхспособностями

CA-NEWS (TJ) - Манижа Тошбулатова, которую в Таджикистане за математические способности называют «девочка-калькулятор», стала участником программы «Сверхспособности» на российском канале «Наука» и продемонстрировала свой талант.

Ее способности оценивали эксперты программы – кандидат физико-математических наук, завкафедрой высшей математики Московского технологического университета Николай Чекалкин, тренер по ментальной арифметике, автор образовательных книг по развитию математических способностей Радмир Ганиев и кандидат физико-математических наук, научный сотрудник кафедры компьютерных методов физики физического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Зубюк.

15-летняя Манижа удивила экспертов своим методом счета.

Чтобы проверить так ли быстро и правильно она считает, Маниже дали три задания, с которыми она великолепно справилась.

Причем, если первое задание она выполнила просто считая, то во второй раз при этом еще пела романс на стихи Есенина «Заметался пожар голубой», а в третий раз аккомпанировала себе на пианино и пела песню на двух языках – русском и таджикском – чем привела в восторг экспертов, сообщает АП.

Напомним, душанбинские школьницы Манижа Тошболтаева и Ёсуман Исмонзода прославились своим умением считать в уме на телешоу «Удивительные люди», которое идет по каналу «Россия 1». Первую прозвали «девочка-калькулятор», а вторую – «девочка-радар» за их способности в математическом счете: Манижа определила на глаз скорость движущегося автомобиля, а Ёсуман за две минуты решила пример из 100 чисел.

Манижа признается, что она не любила математику, но после того, как стала посещать занятия по ментальной арифметике, ей этот предмет дается с легкостью.

Обеих девочек глава государства Эмомали Рахмон недавно назвал «гордостью таджикского народа», призвав школьников следовать их примеру и осваивать знания.