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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Микроавтобус опрокинулся на трассе в Жамбылской области: 2 человека погибли

CA-NEWS (KZ) - Два человека погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Как сообщили в полиции, 21 апреля примерно в 7 часов 40 минут на 205-м километре трассы "Западная Европа - Западный Китай" возле села Соған Кордайского района Жамбылской области опрокинулся микроавтобус марки Mersedec Sprinter.

"В салоне микроавтобуса находились водитель и 17 пассажиров. В результате ДТП два человека погибли, остальные доставлены в ЦРБ", - сообщили в ДВД.

Полицией проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства. Назначен ряд экспертиз.

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