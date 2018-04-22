В Джунгарской Гоби появился первый жеребёнок лошади Пржевальского в 2018 году

CA-NEWS (MNG) - Первый жеребенок этого года от тахи (лошадь Пржевальского) появился в кластере “Б” или Джунгарской Гоби Большого Гобийского заповедника (Говийн Их дархан цаазат газар).

Жеребёнок родился 19 апреля в табуне жеребца-тахи по кличке Ажнай, выпущенный в заповеднике в рамках программы по реинтродукции лошади Пржевальского в Монголии.

В этом году приплод ожидается от около 50 кобыл. В прошлом году первый жеребёнок появился на свет 15 апреля, сообщает портал ARD.

“В результате 26-летней работы по восстановлению популяции диких лошадей число тахи, обитающих в кластере Джунгарской Гоби в настоящее достигло 200 голов”, - сообщил начальник администрации кластера Джунгарской Гоби О.Ганбаатар.

Большой Гобийский заповедник (Говийн Их дархан цаазат газар) — заповедник на западе Монголии, близ границы с Китаем.

Заповедник был создан в 1975 году на территории аймаков Ховд, Говь-Алтай и Баянхонгор. Два участка находятся на территории Заалтайской — кластер А и Джунгарской Гоби — кластер Б.

Площадь заповедника составляет 5,3 млн га, что делает его одним из крупнейших в мире. Здесь охраняются уникальные пустынные и горностепные ландшафты, в первую очередь местообитания редких видов центральноазиатской пустынной фауны — хавтгай (дикого верблюда), хулана, зээр, мазаалай (медведя-пищухоеда), янгир (сибирского козерога), тоодог (дрофы-красотки) и другие.