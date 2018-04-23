Число задержанных полицией демонстрантов в столице Армении возросло до 232 человек

CA-NEWS (CA) - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 232 демонстранта, которые выступают против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщает агентство News.аm со ссылкой на пресс-службу полиции.

Акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля. После того как 22 апреля переговоры между Саргсяном и депутатом парламента Армении Николом Пашиняном провалились, в Ереване началось оппозиционное шествие.

Власти страны начали силовую акцию против участников шествия, сообщалось о 192 задержанных. Также по обвинению в организации и проведении незаконных массовых протестов были задержаны: Никол Пашинян и депутаты Сасун Микаэлян и Арарат Мирзоян. Местонахождение Пашиняна пока неизвестно, а Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян доставлены в отделение полиции района Шенгавит, отмечает News.аm.

Член партии «Гражданский договор», которая возглавляет протест в Армении, Рубен Рубинян призвал продолжать акции гражданского неповиновения до тех пор, пока Серж Саргсян не отступит.

По словам Рубиняна, протестные акции в Ереване будут начинать каждый день в 8:15 по местному времени.

«Если будут провоцировать столкновение, не идите на них, меняйте место. Жители областей либо присоединяются к акциям в Ереване, либо проводят акции у себя. Не забываем о тотальных забастовках», - сказал он.