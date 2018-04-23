РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число задержанных полицией демонстрантов в столице Армении возросло до 232 человек
Предыстория: В Армении продолжились многотысячные акции протеста против экс-президента, ставшего премьером (видео)

CA-NEWS (CA) - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване 232 демонстранта, которые выступают против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Об этом сообщает агентство News.аm со ссылкой на пресс-службу полиции.

Акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля. После того как 22 апреля переговоры между Саргсяном и депутатом парламента Армении Николом Пашиняном провалились, в Ереване началось оппозиционное шествие.

Власти страны начали силовую акцию против участников шествия, сообщалось о 192 задержанных. Также по обвинению в организации и проведении незаконных массовых протестов были задержаны: Никол Пашинян и депутаты Сасун Микаэлян и Арарат Мирзоян. Местонахождение Пашиняна пока неизвестно, а Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян доставлены в отделение полиции района Шенгавит, отмечает News.аm.

Член партии «Гражданский договор», которая возглавляет протест в Армении, Рубен Рубинян призвал продолжать акции гражданского неповиновения до тех пор, пока Серж Саргсян не отступит.

По словам Рубиняна, протестные акции в Ереване будут начинать каждый день в 8:15 по местному времени.

«Если будут провоцировать столкновение, не идите на них, меняйте место. Жители областей либо присоединяются к акциям в Ереване, либо проводят акции у себя. Не забываем о тотальных забастовках», - сказал он.

Новости по теме:

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×