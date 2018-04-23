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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан предложил России увеличить срок пребывания граждан РТ в РФ без регистрации

CA-NEWS (TJ) - 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией состоялось в минувшую пятницу в Москве, сообщает пресс-служба посольства РТ в РФ.

На заседании Комиссии таджикскую делегацию возглавил премьер-министр РТ Кохир Расулзода, а российскую делегацию первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

Стороны достигли договоренности по всем пунктам повестки дня и выразили готовность укреплять и развивать взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, инвестиционной и других сферах.

Было констатировано, что объем торгового оборота между Таджикистаном и Россией вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт сельхозпродукции из Таджикистана увеличился на 6%.

Кохир Расулзода подчеркнул, что стороны договорились об увеличении экспорта таджикской сельхозпродукции в Россию и рассмотрели вопрос пополнения сельскохозяйственного парка Таджикистана сельхозмашинами, производимыми в Российской Федерации.

Кроме того, был обсужден вопрос создания современных логистических центров в Республике Таджикистан для экспорта плодоовощной продукции в Российскую Федерацию.

Стороны обменялись мнениями по вопросам трудовой миграции, в частности обеспечения правовой и социальной защиты трудовых мигрантов. Было предложено увеличить срок пребывания граждан Таджикистана в России без регистрации до 30 дней, рассмотреть вопрос пенсионного обеспечения, а также семейного статуса трудовых мигрантов, чтобы члены их семей могли легально находиться на территории России.

Отметив значение культурно-гуманитарных связей, стороны выразили готовность продолжить взаимодействие по вопросам поддержки образовательных учреждений Таджикистана, в том числе обеспечения учебниками и учебными пособиями и расширения сети средних школ с русским языком обучения.

Стороны договорились увеличить количество учебных квот для таджикских студентов в российских вузах, а также начать строительство 5 школ с русским языком обучения в Таджикистане.

По итогам заседания подписан Протокол 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.

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