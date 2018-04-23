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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане начали штрафовать за выброшенный из окна машин мусор

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте очевидцы прислали в ГУВД фото с тем, как из окна автомобиля выбрасывают мусор. По результата проверки, водитель авто оштрафован, сообщается на сайте ГУВД столицы.

После нескольких публикаций ГУВД Ташкента о применении административных взысканий к водителям специального автотранспорта, грязью с немытых колес и падающим с грузовой платформы кузова строительным мусором, гравием, песком и т.п. загрязняющим улицы города, а также к руководству строительно-подрядных организаций и заказчикам возведения объектов, в ГУВД стали поступать обращения с просьбой принять меры и к тем лицам, кто выбрасывает мусор из окон легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта.

По присланным в ГУВД фотоматериалам меры уже приняты: водитель автомобиля «Матиз», бросивший из окна мусор на дорогу, оштрафован в соответствии со статьей 123 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

ГУВД Ташкента призывает жителей города к культуре поведения на дорогах, соблюдению чистоты на наших улицах, в парках, скверах и других общественных местах.

По законодательству, выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автомобильного и городского электротранспорта влечет наложение штрафа от одной десятой до одной второй минимального размера заработной платы или от $2 до $10 (1 МРЗП=172240 сум или $21).

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