Парламент Таджикистана обсудит таджикско-узбекское соглашение по Фархадской ГЭС

CA-NEWS (TJ) - Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о сотрудничестве по обеспечению функционирования Фархадской плотины будет обсуждаться в понедельник на заседании Совета Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) РТ, сообщают таджикские сми.

По соглашению, подписанному 9 марта в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе, обе стороны согласились на совместное использование объекта в течение предстоящих 49 лет.

В тексте двустороннего соглашения о сотрудничестве в функционировании Фархадской ГЭС, говорится, что Таджикистан и Узбекистан, уважая интересы обеих сторон, согласились совместно использовать Фархадский гидроузел: территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект собственностью Узбекистана, который потребляет 100% вырабатываемой ГЭС электроэнергии. Согласно договоренностям, безопасность ГЭС будет обеспечивать таджикская сторона, а эксплуатацию узбекская.

Фархадский гидроузел с небольшим водохранилищем был построен в 1947 году на территории современного Таджикистана.

Фархадская ГЭС с земляной плотиной длиной 450 метров и максимальной высотой 27 метров расположена на реке Сырдарья, в Спитаменском районе Согдийской области. Объём водохранилища – 350 млн. кубических метров.