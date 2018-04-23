Эксперт ООН призывает правительство Монголии исправить проблемы водоснабжения и санитарии в сельских районах

CA-NEWS (MNG) - Эксперт ООН по правам человека настоятельно призвал правительство Монголии устранить проблемы доступа к питьевой воде и исправить проблемы санитарии, заявив, что большинство людей, проживающих в сельских и пригородных районах, не имеют доступа к чистой воде или туалетам.

«Картина в Монголии четко разделена: жители центральных районов городов имеют дома водопроводную и канализационную сеть, в то время как большинство сельских районов не имеют этого», - сказал Лео Хеллер (Léo Heller), специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги.

«Все население Монголии, которое проживает в городах, сельских районах или ведет кочевой образ жизни, должно быть обеспечено адекватными услугами в области питьевой воды и санитарии», - сказал он в конце официального визита в страну. «Те, кто живет в квартирах, домах или юрточных районах, должны иметь равный уровень доступа к этим услугам, насколько это возможно».

По его словам, факторы, которое способствовали неуравновешенной политике доступа монголов к питьевой воде и санитарным услугам, это экстремально холодный климат, география, нехватка финансовых ресурсов и неадекватная институциональная структура для обеспечения водой.

«Но самое главное, монгольское законодательство, политика и институциональные механизмы в области питьевой воды и санитарных услугах не основаны на правах человека», - сказал Хеллер.

Хеллер встретился с представителями центральных и местных органов власти и представителями гражданского общества. Он также посетил столицу Улан-Батор, а также несколько провинций.

Специальный докладчик представит полный отчет о своих выводах и рекомендациях Совету по правам человека в сентябре 2018 года.