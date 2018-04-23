В Астане с памятника жертвам голодомора похитили бронзового мальчика

CA-NEWS (KZ) - В Астане с памятника жертвам голодомора 1932-1933 годов похитили бронзового мальчика, сообщает Департамент внутренних дел города.

По данным ДВД, полицейские изъяли фигуру мальчика в одном из пунктов приема металла. Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье «кража».

Также установлен скупщик краденного имущества, по которому проводится досудебное расследование по статье «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».