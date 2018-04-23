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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане в мае пройдет экономический форум. Гостями станут Ф.Олланд и Пан Ги Мун

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана 17 мая стартует Астанинский экономический форум. Об этом 23 апреля на пресс-конференции сообщил вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

По его словам, главным отличием мероприятия от прошлых станут новый формат и глобальная повестка.

«Форум проводится 10 лет, и он стал международной площадкой, объединяющей экономическую идею и практику. За это время его посетили более 50 тыс. делегатов из 150 стран. Назрела необходимость перезагрузки форума: страны, в том числе Казахстан модернизируются», - сказал замминистра.

Он добавил, что обновленный форум, который изменится по содержанию и форме, должен стать одним из ведущих саммитов мира о глобальных вызовах. Их будет рассмотрено 11, в том числе майнинг криптовалют и роботизация.

По данным Р.Даленова в саммите примут участие инвесторы, крупные международные компании, нобелевские лауреаты. Также гостями станут экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Предполагается, что подготовка и проведение АЭФ обойдутся в 4 млн тенге ($12,5 тыс.).

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