В Туркменистане с международных рейсов снимают молодых людей до 30 лет

CA-NEWS (TM) - В Ашхабадском аэропорту с международных рейсов без объяснения причин снимают молодых людей до 30 лет, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Если ранее запрет на выезд из страны неофициально объясняли тем, что мужчины могут выехать только отслужив в армии, то теперь задерживают уже отслуживших, негодных к службе по медицинским показателям и тех, кому исполнилось 27 лет и чей призывной возраст уже прошел.

Некоторым пассажирам, не допущенным к рейсам, возвращают стоимость билетов. В отделениях авиакомпании «Туркменховаёллары» в Ашхабаде и в велаятских центрах выделили отдельную кассу по возврату денег за билеты пассажирам, которых не допустили до рейсов.

Ранее, сообщилось, о поступлении нового негласного распоряжения в миграционную службу Туркменистана, согласно которому мужчин до 30 лет запрещено допускать до международных рейсов.

Как отмечают источники издания, в связи с тяжелейшим экономическим кризисом в стране наблюдается резкий рост жителей, пытающихся выехать на заработки за рубеж или уехать из Туркменистана насовсем.