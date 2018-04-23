В Монголии растет число туристов

CA-NEWS (MNG) - По данным Национального статистического комитета Монголии число туристов, прибывших в страну в первом квартале этого года, увеличилось на 11 процентов, составив более 70 тыс. 500 человек, сообщает Монцамэ.

36% из них – туристы из России, число китайских туристов немного меньше – 32.6%. Количество туристов из России увеличилось на 28,8% по сравнению с прошлым годом.

Если в первом квартале 2017 года Монголию посетило 500 туристов из Франции, то по данным Национального статистического комитета Монголии, в первом квартале 2018 года число французских путешественников, побывавших в стране, увеличилось до 570 человек.

Кроме того, число туристов из Южной Кореи в этом году выросло на 15,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7157 человек. «На это повлияло, главным образом, открытие прямого регулярного авиасообщения между Улан-Батором и Пусаном. Если Национальная авиакомпания «МИАТ» еженедельно совершает 4 рейса между этими городами, то южнокорейская «Air Busan» - один рейс в неделю», - отмечают специалисты.

«Увеличение числа авиапассажиров является одним из основных факторов развития туризма», - подчеркнул глава Ассоциации туризма Монголии Д.Гантумур.