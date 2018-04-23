В «КазАвтоПроме» рассказали, какие иномарки предпочитают госорганы Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские государственные служащие отдают предпочтение автомобилям марки Toyota. Об этом 23 апреля на пресс-конференции в Астане сообщил председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

По его словам, за 1 квартал 2018 года госорганы зафиксировали покупку 6 автомобилей иностранного производства на общую сумму 68 млн 112 тыс. тенге ($209,6 тыс.).

«В основном, это автомобили бренда Toyota - Toyota Camry и Toyota Hilux - стоимостью от 10 до 13 млн тенге», - сказал глава союза.

За 12 месяцев 2017 года государственные органы приобрели 461 автомобиль иностранного производства на 4 млрд 747 млн тенге ($14,6 млн).

О.Алферов выразил мнение о необходимости введения моратория на приобретение иномарок для госорганов.