Герцогиню Кембриджскую доставили в роддом

CA-NEWS (CA) - Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая в скором времени должна родить третьего ребенка, доставлена в роддом. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Герцогиню отвезли в больницу святой Марии в Паддингтоне на машине. Ее сопровождал супруг, принц Уильям.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.