Герцогиню Кембриджскую доставили в роддом

CA-NEWS (CA) - Герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая в скором времени должна родить третьего ребенка, доставлена в роддом. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Герцогиню отвезли в больницу святой Марии в Паддингтоне на машине. Ее сопровождал супруг, принц Уильям.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Как сообщает Би-би-си, третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.

Принц Уильям и его супруга, как и при первых двух беременностях Кейт, решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: четырехлетний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой сейчас два года.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, ранее прокомментировал новость о скором появлении племянника: «Прекрасно! Я очень счастлив!».

Третий ребенок принца Уильяма станет шестым правнуком королевы Елизаветы II.

Герцогиня Кембриджская находится в декретном отпуске уже около месяца - после благотворительного ужина Содружества наций, который состоялся в Лондоне 22 марта.

Кенсингтонский дворец объявил о третьей беременности Кейт в середине октября прошлого года, уточнив, что появление ребенка ожидается в апреле.

Обычно о беременности представители королевской семьи не объявляют до конца первого триместра. Первое сообщение о том, что Кейт ждет ребенка, появилось, когда она была между шестой и седьмой неделями беременности.

Возможно, сообщить о беременности раньше времени Кейт вынудили обстоятельства: как и в первые две беременности, она страдала от токсикоза и была вынуждена еще на ранних сроках из-за недомогания отменять ряд встреч и отказываться от участия в некоторых мероприятиях.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне в декабре 2012 года. Тогда же и было объявлено, что чета ждет ребенка. О второй беременности объявили в сентябре 2014 года. Тогда ей оказывали медицинскую помощь во дворце.