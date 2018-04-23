Министр обороны Узбекистана находится с визитом в Китае
- Узбекистан, политика
- 15:01, 23 апреля 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Китай с официальным визитом прибыла делегация Узбекистана во главе с Министром обороны страны генерал-майором Абдусаламом Азизовым.
В рамках визита глава военного ведомства Узбекистана встретился со своим китайским коллегой, генерал-полковником Вэй Фэнхэ. На переговорах были обсуждены текущее состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Программой визита запланировано участие в Совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также встреча с руководством Центрального военного совета Китайской Народной Республики.