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  23 апреля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Узбекистана находится с визитом в Китае

CA-NEWS (UZ) - В Китай с официальным визитом прибыла делегация Узбекистана во главе с Министром обороны страны генерал-майором Абдусаламом Азизовым.

В рамках визита глава военного ведомства Узбекистана встретился со своим китайским коллегой, генерал-полковником Вэй Фэнхэ. На переговорах были обсуждены текущее состояние двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Программой визита запланировано участие в Совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, а также встреча с руководством Центрального военного совета Китайской Народной Республики.

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